«Estate più serena per chi con quarta dose anti-Covid»

«Il consiglio che abbiamo dato sulla quarta dose all'inizio e che oggi, dopo l'ampliamento della fascia d'età, continuiamo a ribadire è quello di farla per aumentare il numero di anticorpi, ridurre la possibilità di un reinfezione e passare un'estete più serena. Anche perché sono proprio gli over 60 ad avere più patologie croniche e complicanze. La scelta del ministero della Salute e dell'Aifa è quella di proteggere la popolazione con un provvedimento che condividiamo. È capitato purtroppo nei mesi peggiori, perché non ci aspettavamo questa ondata di casi e speriamo che il picco arrivi presto, ma abbiamo a che fare con una variante assolutamente molto contagiosa». Lo afferma Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici e odontoiatri (Fnomceo), intervenendo sul via libera arrivato ieri alla quarta dose per tutt gli over 60 e i fragili di ogni età.

«Tutti stiamo aspettando il nuovo vaccino anti- Covid aggiornato - sottolinea Anelli - ma di fronte ai dati di un aumento della mortalità, è necessario tutelare la salute pubblica. Poi i cittadini decideranno perché non c'è obbligo, ma una raccomandazione».