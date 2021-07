Fake news e Telegram, ecco chi alimenta l’odio degli estremisti No vax

In Italia prende piede il movimento QAnon, una frangia di estrema destra del movimento No vax, che diffonde fake news in modo attivo e massiccio, con l’ossessione del “deep state” o stato profondo. L’idea è che lo Stato sia guidato da una setta segreta, che vuole il male dell’umanità. QAnon ha raggiunto la massima visibilità in Italia dopo l’assalto al Congresso americano del 6 gennaio, subito dopo la sconfitta di Trump contro Biden. Da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati