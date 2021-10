Farmaci, vitamina D e Aspirina i più usati dagli over 65: il rapporto Aifa

Tre dosi al giorno di farmaci per gli over 65. Vitamina D, aspirina, antibiotici e gastroprotettori: sono i farmaci più utilizzati nella popolazione italiana over 65, secondo il Rapporto dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), presentato oggi a Roma, relativo al 2019, dal quale emerge in generale che ben il 98% ha ricevuto almeno una prescrizione di medicinali nell'anno preso in considerazione, e che ha assunto in media tre dosi al giorno, con una maggioranza di "utilizzatori" maschi rispetto alle femmine, e di persone che vivono al Sud. Dunque, secondo il dossier Aifa, dal titolo "L'uso dei farmaci nella popolazione anziana in Italia", è il colecalciferolo (vitamina D) la molecola più utilizzata: circa 4 donne su 10 ne hanno ricevuto almeno una dose nel corso del 2019, con un valore del 41,7% nella fascia di età compresa tra 70 e 74 anni.

Farmacie rurali a rischio estinzione, Federfarma scrive a De Luca

Al secondo posto si colloca l'acido acetilsalicilico (il principio attivo dell'aspirina), utilizzato come antiaggregante piastrinico in prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria, sostanza a maggior prevalenza (29,4%) negli uomini, che raggiunge il 40% tra gli ultra 85enni. A seguire, l'antibiiotico a base di amoxicillina + acido clavulanico (22,3% negli uomini e 21,0% nelle donne), il gastroprotettore pantoprazolo, prescritto a una persona su 5 senza differenze tra i generi e l'anticolesterolo atorvastatina (19,9% negli uomini e 15,3% nelle donne). Tra le prime 20 sostanze compaiono 6 farmaci del sistema cardiovascolare, 5 dell'apparato gastrointestinale (tra cui tre inibitori di pompa protonica) e tre antibatterici per uso sistemico.