Vaccino, 5.174 farmacisti pronti a iniettare le dosi in presenza di un medico “supervisore” Turni straordinari

Sono 5.174 i farmacisti in Italia pronti a iniettare il vaccino. E se si potrà ripartire con la somministrazione di Astrazeneca, questo consentirà di velocizzare le operazioni per la campagna vaccinale, che si punta a chiudere entro l'estate. Per poter effettuare una vaccinazione, i farmacisti devono essere abilitati, e 2800 di loro stanno ancora ultimando il corso. L'iniezione, inoltre, dovrà avvenire alla presenza di medici "supervisori", secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2021.

APPROFONDIMENTI LAZIO Vaccini Lazio, prenotazioni riaperte: Pfizer ai 70enni (e per i... REGGIO CALABRIA Vaccini in Calabria, 82enne riceve prima Pfizer poi Moderna.... COVID Reinfezione da Covid, lo studio sulle probabilità di...

Turni anche il sabato e la domenica

Per ridurre un eventuale ritardo sul cronoprogramma di inoculazioni in Italia, dovuto in queste ore allo sospensione di AstraZeneca in via precauzionale, c'è sarrebbe anche il ricorso a turni straordinari per il personale addetto alle vaccinazioni. La riprogrammazione delle prenotazioni prevede l'allungamento, almeno temporaneo, degli orari quotidiani per i turni di somministrazione e in alcuni casi l'estensione delle inoculazioni a sabato e domenica anche laddove non fosse già previsto e a seconda del tipo di struttura organizzativa nelle varie regioni.

Ultimo aggiornamento: 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA