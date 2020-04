Fase due, petizione dei «Medici Competenti» per un rappresentante nella task force di Colao

Con pec inviata il 20 aprile alle istituzioni governative centrali, il Gruppo di Medici Competenti, nato da un'iniziativa spontanea (gruppo Facebook task force MC), ha chiesto l’inserimento di un suo rappresentante, facente parte delle associazioni scientifiche di categoria, nella Task force di fase 2, presieduta da Colao.



La lettera aperta inviata al governo è ancora oggi lanciata come petizione e ha già raccolto quasi 1000 firme: «Chiediamo vengano fatte scelte fondate su basi scientifiche, oculate e soprattutto praticabili, al fine di poter garantire quel sottile equilibrio tra salute e diritto al lavoro, che tanto bene siamo abituati a mantenere, nella nostra operatività quotidiana. L’esecuzione scoordinata di test e tamponi, senza un previsto ritorno del dato poi, otterrebbe un risultato diverso da quello sperato. Riteniamo infine che, qualora si volesse coinvolgere il medico competente, in azioni di sanità pubblica, sottilmente interconnessa con quelle di salute sul lavoro, si debba ridisegnare l’assetto della medicina territoriale, prevedendo dei percorsi strutturati, che riconoscano il giusto campo di competenze, gli adeguati strumenti, oltre che i legittimi riconoscimenti in termini di funzione, e perché no economici». Ultimo aggiornamento: 16:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA