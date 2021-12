Fauci: «Quarta dose possibile, spero che non serva il vaccino stagionale»

Anthony Fauci, immunologo e chief medical advisor della Casa Bianca, parla dell'eventualità della quarta dose di vaccino: «Speriamo di non dover vaccinare le persone continuamente, ma dobbiamo lasciare aperta la possibilità che sarà richiesto di fare un vaccino stagionale, non lo sappiamo per certo adesso. Dobbiamo aspettare e vedere cosa sarà richiesto nei prossimi mesi».

I richiami

Quanto ai richiami, Fauci ha spiegato: è possibile «che possa servire una quarta dose ma spero che non succeda, che otteniamo un livello di durata della protezione che vada al di là dei sei mesi. Certo, può essere che il regime appropriato totale comporti tre dosi di vaccino a mrna. Abbiamo bisogno della terza dose perché è parte integrante del regime, quindi è possibile che dopo la terza dose non avremo bisogno di un'altra dose per molto più tempo di sei mesi».

Fauci: « Non penso a restrizioni all'ingresso negli Usa di persone provenienti dall'Europa »

L'istituzione di restrizioni all'ingresso negli Usa di persone provenienti dall'Europa «non penso che succederà, perché c'è già abbastanza diffusione della omicron negli Stati Uniti, quindi provare a tenere lontana la omicron da altri Paesi potrebbe non essere efficace, perché è già molto presente negli Stati Uniti. Per cui non prevedo nuove restrizioni dall'Europa verso gli Stati Uniti, rimarrà così». Lo ha detto a Sky TG24 Anthony Fauci, immunologo e chief medical advisor della Casa Bianca.