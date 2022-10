Fecondazione assistita, il tour Fertility Day parte dal Molise: visite gratuite in giro per l'Italia

La Chianciano Salute Pma, a partire dal mese di novembre 2022, sarà in tour, nelle regioni italiane, per colloqui gratuiti, per essere vicino alle coppie e ai pazienti in procinto di iniziare un percorso di Procreazione medicalmente assistita che vogliano preservare la propria fertilità o che vogliano approcciarsi alle tecniche di medicina rigenerativa.

In cooperazione con il centro “Progetto salute’’, l'equipe sarà a il 5 novembre in Molise, presso villa Livia (Contrada Fucilieri – Termoli CB), con un incontro scientifico in mattinata dalle 09:30, e nel pomeriggio, dalle 14:00, il dottore Alfonso Maria Irollo, responsabile Pma della Chianciano Salute spa, insieme all’equipe della struttura sanitaria, si renderà disponibile a colloqui privati gratuiti con i pazienti, per valutare percorsi terapeutici di fecondazione assistita o per una seconda opinione.

«Era da tempo che pensavamo di intraprendere quest'iniziativa che ha lo scopo di dare una corretta informazione sulla fecondazione assistita alle coppie italiane che spesso vengono sballottate da un centro all'altro, italiano e all'estero, senza avere un riferimento preciso e sapere che in Italia la fecondazione assistita si può effettuare in convenzione con il Ssn. Cominciamo dal Molise, ma saremo in Campania, nel Lazio, e in tutte le regioni italiane» ha dichiarato il ginecologo napoletano, Alfonso Maria Irollo.