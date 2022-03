Federico II, il prof. Carmine Settembre vince il contributo del Consiglio europeo alla ricerca

Il federiciano Carmine Settembre è vincitore dell'Erc Consolidator Grant - pannello ls4. Il docente di istologia presso il dipartimento di medicina clinica e chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e ricercatore dell'istituto Telethon di genetica e medicina di Pozzuoli si è aggiudicato il contributo del Consiglio Europeo della ricerca riservato ai ricercatori eccellenti con il progetto Auto-Select, innovativo e ambizioso. L'obiettivo è studiare i segnali che mediano la degradazione dei componenti cellulari osservata in seguito a digiuno forzato, esercizio fisico e somministrazione di alcuni farmaci, ad esempio aspirina, metformina ed antiossidanti.

L'efficiente smaltimento dei rifiuti cellulari ha un ruolo fondamentale nel mantenimento della funzionalità degli organi e ne previene l'invecchiamento. Inoltre, numerose patologie umane, soprattutto quelle associate ai processi di invecchiamento, sono caratterizzate dal progressivo accumulo di sostanze tossiche all'interno delle nostre cellule. Per tali motivi, la caratterizzazione dei meccanismi attraverso cui le cellule riescono ad identificare e selezionare le componenti da degradare, risparmiando quelle essenziali, è di fondamentale importanza per la salute umana. Il team del professore Carmine Settembre si propone di scoprire tali meccanismi analizzando come le differenti cellule del nostro organismo rispondono ai diversi stimoli degradativi.

Tali analisi verranno effettuate grazie a degli innovativi reporter cellulari sviluppati recentemente nel laboratorio del professor Settembre che consentono di monitorare simultaneamente la degradazione di molteplici componenti cellulari mediante microscopia fluorescente ad alta risoluzione. I risultati ottenuti attraverso tali analisi verranno integrati con studi di genomica funzionale e proteomica in modo da associare a ciascun evento degradativo determinati segnali intracellulari. I risultati ottenuti da tali studi hanno la potenzialità di aprire future prospettive terapeutiche per combattere numerose patologie umane associate all'invecchiamento. Negli ultimi otto anni i grant consolidator vinti in questo pannello in Italia sono stati solo tre su 80 submitted. Questo è il quarto in un decennio.