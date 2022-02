Fibrosi cistica, 180mila euro per la ricerca «under 35»

Sostenere giovani scienziati che vorrebbero iniziare o consolidare la loro carriera nello studio della fibrosi cistica: l'iniziativa è promossa e finanziata dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, nell’ambito del piano strategico "Una cura per tutti". Obiettivo: trovare risposte terapeutiche efficaci per gli ammalati. Uno starting grant, intitolato al co-fondatore della Fondazione, Gianni Mastella, scomparso nel febbraio 2021, del valore di 180.000 euro, per lo sviluppo di un progetto di ricerca della durata di tre anni, verrà selezionato attraverso un bando competitivo. Possono partecipare alla gara ricercatori e ricercatrici under 35, che svolgono o prevedono di svolgere l’attività di ricerca in un laboratorio italiano e che non sono già assunti da un ente di ricerca.

«Il Gianni Mastella Starting Grant (ndr GMSG) rappresenta un’opportunità unica per tutti i giovani ricercatori che si occupano di fibrosi cistica in Italia», commenta Carlo Castellani, presidente del Comitato scientifico della fondazione per la ricerca relativa alla malattia genetica più diffusa in Italia tra quelle gravi. La patologia colpisce infatti diversi organi ma sono i polmoni a subire i danni maggiori. A oggi non esiste ancora una cura risolutiva.

Sul sito internet della Fondazione si trovano tutti i dettagli, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata alla mezzanotte del 15 marzo 2022.