Flebologia, con le nuove tecniche migliorata la prevenzione

In Campania oltre il 50% delle donne soffre di malattie venose che non presentano solo conseguenze estetiche ma tendono ad aggravarsi con il passare degli anni e possono portare a complicazioni importanti quali le trombosi e le ulcere. Anche gli uomini sono interessati al problema anche se in misura minore. La familiarità è la causa più importante e dopo i 30 anni le manifestazioni possono farsi più evidenti. Anche le gravidanze giocano un ruolo molto importante nello sviluppo della malattia e nella comparsa delle complicanze.



E’ quanto emerso al 33esima edizione di “Flebologia oggi”, il tradizionale appuntamento scientifico organizzato a Napoli dal chirurgo vascolare Lanfranco Scaramuzzino, da Luca Scaramuzzino e dalla nutrizionista Adriana Carotenuto con il supporto tecnico di Ems Group.



“La prevenzione è fondamentale per evitare l’aggravarsi della malattia venosa e soprattutto per scongiurare la comparsa di trombosi che può determinare l’embolia polmonare molte volte mortale - ha detto Lanfranco Scaramuzzino - Oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile effettuare in pochi minuti una valutazione in fase di prevenzione che permette di chiarire la situazione emodinamica e prevedere i futuri rischi. Laser, colla acrilica, scleroterapia con mousse ecoguidata consentono di ottenere risultati straordinari sia da un punto di vista funzionale che estetico accontentando le crescenti necessità delle pazienti sempre più esigenti, in poche ore e in anestesia locale con ripresa immediata. In ogni caso, la malattia venosa rimane comunque una patologia legata al proprio DNA e va tenuta sempre sotto controllo”.



Da segnalare, durante i lavori, le tavole rotonde su trombosi venosa ed embolia polmonare, patologia che ancora oggi, nonostante la prevenzione, conta oltre 10mila morti e quella su Bellezza e benessere delle gambe. L’esperta di nutrizione Adriana Carotenuto ha parlato di leaky gut, la sindrome da alterata permeabilità intestinale, condizione in cui l’intestino diventa poroso e meno capace di fungere da barriera a cibo, batteri, funghi, allergeni, con i quali costantemente viene a contatto. © RIPRODUZIONE RISERVATA