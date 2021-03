La Fondazione Gimbe compie 25 anni: l'evento con Nino Cartabellotta live sul Mattino.it

In occasione del suo 25esimo compleanno, la Fondazione Gimbe ha organizzato un evento in diretta streaming dal titolo “Il Servizio Sanitario Nazionale prima, durante e dopo la pandemia Covid-19”.

Il presidente Nino Cartabellotta sarà a colloquio con Riccardo Iacona sul passato, presente e futuro del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che mai come in questo momento ha confermato di essere una conquista sociale irrinunciabile per l'eguaglianza e la dignità di tutti i cittadini italiani.

L'evento sarà in diretta streaming dalle 18.00 anche sul Mattino.it.