Fumare non è più sexy, ma qui le donne non lo capiscono ancora

Non basta. Diminuisce il consumo di tabacco nel mondo: ne fanno uso 1,30 miliardi di persone nel 2020 anziché i 1,32 miliardi censiti nel 2015. Venti milioni in meno tra la popolazione dai 15 anni in su. Lo riferisce il quarto rapporto dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), che indica il prossimo passo: scendere a 1,27 miliardi di fumatori entro il 2025. Sessanta Paesi siano sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo, perché è chiaro che bisogna fare di più.

APPROFONDIMENTI IL CASO Campania, 10 mililardi alle imprese: in campo Confindustria e Intesa... L'AMBIENTE Napoli, emergenza per il verde urbano SOCIETà Come sta la Regina? «La vedremo sempre meno», dubbi sulle...

I più accaniti restano i maschi, il 36,7%, contro il 7,8% di donne nel mondo. I minori tra i 13 e i 15 anni sono circa 38 milioni, di cui 25 milioni sono maschi e 13 milioni femmine. E questo, nonostante l'acquisto di sigarette a quest'età sia illegale. Ancora: «In Europa - spiega l'Oms - il 18% delle donne fa ancora uso di tabacco, molto più che in qualsiasi altra regione del mondo. E, tra loro, i tassi di consumo si riducono più lentamente». Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, conclude: «C'è ancora molta strada da fare, mentre le aziende produttrici di tabacco continueranno a usare ogni mezzo per difendere i loro giganteschi profitti».