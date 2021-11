Fumatori: infarti e ictus senza preavviso, il rischio raddoppia. Lo studio choc: ecco i risultati

Per i fumatori il rischio è doppio: cuore in tilt senza preavviso. È la conclusione cui è giunto uno studio condotto da ricercatori della Northwestern University di Chicago e pubblicato sul Journal of the American Heart Association. Il fumo, non soltanto aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, ma quasi raddoppia le probabilità che il primo sintomo della malattia sia un evento fatale, come l'infarto o l'ictus.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati