Giordano: «Mattarella all'Università di Siena un segnale importante per la ricerca»

«Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato all’inaugurazione del 781esimo anno accademico dell’Università di Siena cui mi pregio di appartenere. Il Presidente, tra l’altro, ha voluto evidenziare il ruolo essenziale della ricerca a cui, in periodo di Covid, dovremmo affidarci ma ha anche sottolineato il ruolo fondamentale della scuola e dell’Università. Più in particolare, si è augurato che, anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Università possa aumentare la propria offerta formativa per la crescita della cultura e del Paese. Un messaggio che condivido pienamente e che spero trovi finalmente concreta realizzazione nelle priorità di questo Governo, che spero dedichi particolare attenzione anche al binomio ambiente-salute». Così l'oncologo napoletano Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia e docente all'Università di Siena.