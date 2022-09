​ Giornata mondiale dell’Alzheimer, il 21 settembre

Il 21 settembre è in programma la Giornata mondiale dell’Alzheimer, ed è l'occasione per parlare della ricerca internazionale in cui sono stati coinvolti due membri di Airalzh (Associazione italiana ricerca Alzheimer) – pubblicata recentemente su “Nature Genetics”.

Lo studio ha individuato 75 regioni del genoma associate alla malattia di Alzheimer, 42 mai implicate prima nella patologia. Se non si può intervenire sulla genetica, però, è importante agire sugli stili di vita, mantenendosi socialmente, mentalmente e fisicamente attivi. Con il Bando Agyr 2021 (Airalzh grants for young researchers), Airalzh ha finanziato alcuni progetti di ricerca, che studiano stili di vita corretti e fattori ambientali che possono concorrere alla prevenzione della malattia.