Le Giornate Napoletane di Medicina della Riproduzione, due giorni di seminari ​al Royal Continental

Le Giornate Napoletane di Medicina della Riproduzione andranno in scena giovedì e venerdì al Royal Continental. Sulla scorta dell’ottimo riscontro registrato lo scorso anno, il prof Luigi Terracciano, primario di ginecologia e ostetricia presso l’ospedale San Paolo, ha deciso di dare nuovamente impulso ad un convegno che sintetizzi quanto è stato fatto sin qui in materia di Procreazione Medicalmente Assistita e che nel contempo possa rappresentare un punto di svolta nell’ambito di questa affascinante disciplina.

Il Comitato Scientifico, costituito - oltre che da Terracciano - da Michela Mingione, Teresa Sena, Giuseppe Botta e Carlo Sepe ha allestito un programma serrato di incontri e appuntamenti capace di trattare tutte le tematiche di più stretta attualità in materia. Si partirà con una Lectio Magistralis di Nicola Colacurci dal titolo “La Pma negli anni” ma verranno trattati anche tanti aspetti legati alla “modernità” della vicenda sotto il profilo dell’infertilità maschile, della diagnosi preimpianto, delle problematiche medico-legali legate alla fecondazione eterologa, della valutazione del rischio genetico e della chirurgia dell’infertilità. Inoltre, ci sarà spazio per delle “kei note lecture” su argomenti quali il congelamento ovocitario ed il desiderio di un figlio “a tutti i costi”.

«Dopo un anno ci ritroviamo a discutere ai tavoli delle Giornate Napoletane di Medicina della Riproduzione - spiega Terracciano - non solo per condividere una serie di esperienze tra esperti del settore ma anche per approfondire la possibilità di individuare nuovi approcci terapeutici e diagnostici per rendere più agevole un percorso non sempre semplice per le coppie infertili».