Giulia Grillo: aspetto un bimbo e lo farò vaccinare. Ma l'obbligo cambierà

«A breve ci sarà una proposta di legge parlamentare, alla quale la maggioranza sta lavorando, per modificare l'obbligatorietà dei vaccini come prevista dal decreto Lorenzin», ha aggiunto.

Nello stesso giorno in cui la stampa inglese attacca M5S e Lega per le loro posizioni sui, il ministro pentastellato della Saluteannuncia di essere in attesa di un figlio e che lo farà vaccinare. Grillo lo ha rivelato rispondendo a una domanda in occasione di una conferenza stampa al dicastero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell'apertura dell'anno scolastico 2018-2019.Grillo ha anche spiegato che l'atto sarà fatto «in un tempo che consenta il dibatto parlamentare, ma celere per risolvere la questione» e ha ribadito che la proposta di legge verrà «in pochissimi giorni presentata dal Parlamento». Ovviamente, ha detto, «non manterremo l'obbligo come è oggi: vogliamo una obbligatorietà flessibile che consideri le diverse situazioni». Il ministro ha quindi affermato che «solo facendo una proposta di legge parlamentare possiamo fare un testo serio». Infatti, ha concluso, la questione «non si deve trasformare in una lotta tra tifoserie e il dibattito è importante».