Contagi boom in Gran Bretagna, Viola: «Ricoveri in aumento tra i giovani, livelli top negli under 14 non vaccinati»

Contagi e vaccini, ecco il punto di Antonella Viola. In Gran Bretagna «si assiste ad un aumento importante dei ricoveri» Covid «tra i più giovani (34% maggiori di quanto accadeva a gennaio), anche se il numero di decessi resta basso. Nelle prossime settimane, seguendo il Regno Unito, si vedrà meglio l'impatto della libera circolazione del virus su ricoveri, decessi e soprattutto sulla salute dei bambini». Invita a guardare con attenzione i dati di oltremanica l'immunologa dell'università di Padova, segnalando «un grafico dei ricoveri ospedalieri per fasce di età» in Uk, «dove si vede come siano a livelli massimi nella popolazione 0-14 anni, quella che non è stata vaccinata» contro il coronavirus Sars-CoV-2.

Osservare il trend inglese, spiega la scienziata in un post su Facebook, aiuterà a rispondere a «una delle domande più sensate che possiamo porci in questi giorni», e che «riguarda le condizioni che porteranno alla fine dell'emergenza e quindi delle regole in atto, Green pass incluso».

Quando potremo liberarci di Green pass e mascherine? «C'è chi sta ricominciando a lanciare numeri sulle percentuali di vaccinati, ma credo - sottolinea Viola - che dobbiamo considerare un aspetto importante: al momento tutti i bambini sotto i 12 anni non sono vaccinabili e tocca alla comunità proteggerli». E il monito arriva appunto da «cosa sta accadendo in Uk, dove le restrizioni sono saltate da un pezzo».