Green pass, Ciciliano (Cts): «Stadi, teatri e cinema: la capienza aumenterà»

Dottor Ciciliano, oggi il Comitato tecnico scientifico di cui è uno dei membri sarà chiamato a valutare la possibilità di ampliare le capienze di cinema e teatri. Si va verso il 75-80 per cento come richiesto dal ministero della Cultura?

«Il numero esatto è oggetto di definizione ma sì, l’orientamento è un allargamento dei posti occupabili in sala. Parliamo di ambienti chiusi in cui però si sta seduti e con la mascherina, senza neppure...

