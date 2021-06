Green pass su App Io e Immuni o in farmacia e dal medico: ecco come ottenerlo. E i primi codici stanno arrivando

Notifiche sul telefono, sulle applicazioni Immuni e Io, via mail: stanno arrivando i primi codici per avere accesso alla certificazione verde Covid-19, il cosiddetto green pass, per milioni di italiani. Dal primo luglio, il certificato permetterà di spostarsi liberamente in Europa, mentre in Italia servirà anche per la partecipazione ad eventi e cerimonie. Le notifiche sono già arrivate a chi è vaccinato da più tempo, ma entro il 28 giugno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati