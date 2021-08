Green pass e viaggi, cosa cambia se si torna dalle ferie dopo il 1° settembre. Tutto quello che devi sapere

Rientro dalle vacanze, ecco il vademecum con le informazioni che bisogna tenere a mente quando ci si sposta. Il green pass, il codice stampato o conservato sul telefono in formato digitale, va sempre portato con sé.

Green pass

Bisogna mostrarlo per andare al ristorante o visitare una mostra al museo (in luoghi chiusi). A partire da mercoledì 1° settembre diventa obbligatorio anche per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, in aereo, e anche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati