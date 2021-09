Green pass a lavoro, ecco quanto spenderanno i no-vax per i tamponi: fino a 200 euro al mese

Una busta paga più “leggera” di quasi 200 euro ogni mese. Ecco cosa rischiano i no-vax a partire dal 15 ottobre, quando per il mondo del lavoro (sia nel settore pubblico che nel privato) scatterà ufficialmente l’obbligo di Green pass. E per i “duri e puri” contrari alla vaccinazione che per quella volta non si saranno ancora immunizzati il contraccolpo sarà soprattutto economico. Una vera e propria stangata, paragonabile a un sensibile taglio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati