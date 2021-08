Green pass, arrivano le multe: boom controlli a Ferragosto, ira gestori per i certificati falsi

Sarà un Ferragosto sotto il segno del Green Pass . Agenti delle forze dell’ordine pronti agli accertamenti in ristoranti, bar o locali nelle zone della movida e nelle città delle vacanze. Dopo le indicazioni del Viminale, che ha esortato alla massima attenzione sulle verifiche per il Qr code, le città organizzano il piano dei controlli annunciando i vari Comitati provinciali per la sicurezza.

