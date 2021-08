Green pass, dalle mense aziendali a stadi e trasporti: ecco dove servirà la certificazione al rientro dalle vacanze

L'estate volge al termine e gli italiani tornano ad affollare le città. Il ritorno alla vita quotidiana sarà un vero e proprio banco di prova per valutare l'efficacia delle misure adottate per arginare i contagi da Covid. In prima linea il Green pass, che a partire da settembre vedrà la platea di luoghi e attività in cui è richiesto allargarsi ulteriormente. Se già durante le vacanze gli italiani hanno cominciato a usare la certificazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati