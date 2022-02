Green pass, obbligo fino all'estate: il governo orientato ad estenderlo

Il Green pass non ha scadenza per i vaccinati con tre dosi, ma tra meno di due mesi non sarà più necessario in molte attività. Salvo proroghe, che sono molto probabili per prolungare l’obbligo fino alle porte dell’estate. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, fa questa sintesi: «Prima calano contagi, ricoveri e decessi, prima il Green pass potrà scomparire, ma è difficile dire quando questo succederà». Partiamo dalla frase di ieri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati