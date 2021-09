Marrone (GSN): «Green Pass e obbligo vaccinale: la strada verso la libertà»

«Green Pass e obbligo vaccinale siano saranno gli unici strumenti validi per provare a tornare ad una vita normale». Lo dichiara Francesco Marrone, consigliere ANIP-Confindustria e socio di GSN S.rl.

«Sono oramai quasi due anni che nelle aziende adottiamo precisi protocolli di sicurezza per contenere il contagio” prosegue Marrone “e per questo motivo, concordo con quanto dichiarato da Bonomi, che con Confindustria si è sempre impegnato nel fronteggiare la minaccia costituita dal Covid. L’eventualità di un obbligo vaccinale non è sbagliata. Bisogna evitare le posizioni ideologiche. I contagi sono in aumento, così come con le evoluzioni del virus la situazione rischia di tornare critica. Dobbiamo tenere alti i livelli di sicurezza».