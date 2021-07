Covid, Speranza: «Green pass scaricato da 28,4 milioni di persone». E sul vaccino obbligatorio: «Tema delicato»

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question Time oggi alla Camera, ha fatto il punto sulla situazione sull'andamento della pandemia da Covid e sulle misure che il governo sta mettendo in campo per contrastare la risalita dei contagi: «La variante Delta sta producendo, in Europa e non solo in Europa, un significativo aumento dei casi che richiede a tutti noi la massima attenzione. E richiede alle autorità sanitarie di seguire il tutto con assoluta accortezza», ha detto Speranza.

APPROFONDIMENTI ROMA Obbligo Green Pass anche in Italia? Gelmini: «Via... SALUTE Variante Delta, la mutazione che spaventa il mondo: più...

«L'Ecdc, che è la nostra agenzia europea di riferimento per il controllo delle malattie, prevede che molto presto questa variante diverrà prevalente in tutta Europa - ha aggiunto - E tutti gli elementi fanno pensare che la stessa valutazione sarà valida anche per l'Italia».

Covid, Speranza alla Camera

I vaccini - «Oggi supereremo i 59 milioni di dosi somministrate , i dati sono incoraggianti, e c'è una adesione significativa negli over 80 che sono per oltre il 90% vaccinati. Ma c'è preoccupazione per la variante Delta che diverrà prevalente: stiamo lavorando per rafforzare la capacità di sequenziamento, il 6% dei casi vengono sequenziati ma dobbiamo aumentare. Stessa cosa vale per il tracciamento che dobbiamo tenere a livelli alti e poi la campagna di vaccinazione è fondamentale», ha specificato il ministro.

La scuola - Ad oggi «siamo all'85% di persone che operano nelle scuole che hanno ricevuto almeno la prima dose: è sbagliato far passare un messaggio che non riconosca che siamo di fronte a un dato robusto. Detto questo dobbiamo ancora lavorare perchè questo numero possa salire».

La prevenzione - «Con la regia dell'Istituto superiore di sanità abbiamo lavorato negli ultimi mesi per rafforzare la nostra capacità di sequenziamento. Ci sono 112 laboratori, sotto la regia dell'Iss, che lavorano per sequenziare. Il dato definitivo del mese di giugno è del 6% dei casi che vengono sequenziati. Dobbiamo lavorare per aumentarli ancora», ha precisato Speranza. su sequenziamento e tracciamento del virus Sars-CoV-2.

«Lavoriamo anche perché questa rete - ha continuato - non sia soltanto legata al Covid, che pure oggi ha una valenza straordinaria, ma sia una rete che rafforzi il sistema Paese e le sue capacità di tenuta al di là del Covid. La stessa cosa vale per il tracciamento che dobbiamo sicuramente continuare a tenere a livelli alti». «E vale per le altre due cose fondamentali», ha aggiunto: «Da un lato il rispetto delle norme - l'utilizzo corretto del mascherine e l'utilizzo del Green pass, che è uno strumento importante - e la campagna di vaccinazione che resta lo strumento fondamentale che può portarci fuori da questi mesi».

Green pass - «Il Green pass è uno strumento importante. E mi fa piacere condividere con l'Aula che, a questa mattina alle 7, ben 28 milioni e 400mila Green card sono state scaricate dai nostri portali informatici. È un numero molto, molto significativo», ha detto il ministro.