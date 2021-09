Green pass, sarà valido 12 mesi: ok della Commissione della Camera

È arrivato l'ok della Commissione affari social della Camera sul Green pass: il certificato verde sarà esteso dall'attuale validità di 9 mesi fino a 12. I due emendamenti presentati dal Pd (a prima firma della capogruppo Elena Carnevali) e della Lega (prima firma Rossana Boldi) sono stati approvati stamattina. Già il 27 agosto era arrivato il via libera del Comitato Tecnico Scientifico che permette di allineare la data di scadenza del Green pass ai dati sulla resistenza degli anticorpi al virus.

Dal punto di vista logistico, la vita più lunga del pass consente di organizzare con meno affanno il cammino verso la terza dose, che sembra ormai certa per i sanitari e via via per le categorie più

fragili.

Le reazioni

«La validità di dodici mesi del green pass diventa norma primaria, superando l'attuale scadenza di nove». Così Elena Carnevali, capogruppo dem in commissione Affari sociali alla Camera e prima firmata dell'emendamento che proroga la validità del Green pass. «Un passaggio molto importante, che si realizza grazie all'approvazione dell'emendamento presentato in commissione dal Partito democratico che rassicura e offre maggiori certezze ai primissimi vaccinati, a partire dal personale sanitario. Una scelta compiuta sulla base delle valutazioni scientifiche del Cts che confermano l'efficacia della proroga della validità del Green pass, comprese le persone guarite e vaccinate con una dose».

«Nell'attesa delle decisioni riguardanti l'eventualità della necessità del richiamo con una terza dose, oggi l'imperativo è concludere la campagna vaccinale estendendola a tutti coloro che possono vaccinarsi e, da questo punto di vista, il prolungamento a dodici mesi è certamente un incentivo a garantire la protezione personale e della collettività, a riacquistare maggiori spazi di libertà e a scongiurare il pericolo di nuove chiusure e lockdown».