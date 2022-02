Green pass, viaggi, scuola, quarantene: ecco la road map delle riaperture con le date da segnare sul calendario

«Il nostro obiettivo è riaprire del tutto, al più presto». Il premier Mario Draghi è stato chiaro nel suo intervento in occasione della visita al teatro del Maggio musicale fiorentino. C'è voglia di ripartenza in tutti i settori complice anche l'arrivo della bella stagione. «La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese», ha sottolineato il presidente del Consiglio. Prende quindi forma la 'road map' del governo per l'allentamento delle misure restrittive. Ecco i passi già decisi da tempo e quelli appena annunciati e le prossime date da segnare sul calendario.

APPROFONDIMENTI ITALIA Draghi: «Stato d'emergenza si chiuderà il 31 marzo.... LA RIAPERTURA Discoteche, riapertura dopo il lungo stop: «In pista solo con... LA SCUOLA Quarantena, dad e mascherine a scuola: ecco cosa cambia con la fine... LA POLITICA Obbligo vaccino agli over 50 e green pass, il governo pone la fiducia...

La road map delle riaperture

1 MARZO

Stop alla 'quarantena' dei viaggiatori che arrivano in Italia dai Paesi extra-Ue: dal primo marzo varranno le stesse regole in vigore per i comunitari. Basteranno le stesse condizioni del Green pass 'basè, cioè il certificato di vaccinazione, di guarigione, o un test negativo. Sempre dal primo marzo scatterà l'aumento della capienza di stadi e palazzetti (rispettivamente al 75% e al 60%).

10 MARZO

Dal 10 di marzo via libera agli snack al cinema e allo stadio: sarà infatti nuovamente possibile «consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui svolgono eventi e competizioni sportive». Nello stesso giorno scatterà anche il ritorno della possibilità di far visita ai propri familiari ricoverati in ospedale, per un tempo di 45 minuti al giorno.

31 MARZO

È l'ultimo giorno dello stato d'emergenza. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che non sarà rinnovato.

1 APRILE

Sarà il primo giorno del post-emergenza. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: addio alle quarantene da contatto. In classe non sarà più obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. Sempre dal 1 aprile cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto. Sempre dal 1 aprile non sarà più in vigore il sistema dei colori delle regioni.

15 GIUGNO

Il 15 giugno scadrà l'obbligo del Green pass rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over-50, come ha confermato oggi il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Il 15 giugno scade inoltre l'obbligo di vaccinazione sempre per gli ultracinquantenni. Per Pass 'rafforzato' si intende soltanto, si legge sul sito del governo, «la Certificazione verde per vaccinazione o guarigione. Il Green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare».