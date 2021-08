Green pass anche per treni, aerei e navi. Scuola, i docenti No vax rischiano trasferimento

SI comincia dal prossimo weekend e se ci vorrà l’ombrello sarà necessario cenare al chiuso in ristoranti e pizzerie avendo in tasca il Green Pass. Il decreto entra in vigore dal 6 e fa scattare l’obbligo per tutte le attività al chiuso, ma potrebbe non essere finita qui anche se la curva dei contagi inizia a flettere e gli ospedali, malgrado gli allarmismi, non sono stati mai in difficoltà in nessuna parte d’Italia.

