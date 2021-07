Green Pass permette di fare visita ai parenti in ospedale: cosa prevede il decreto

Con il Green Pass si supera anche uno dei divieti più dolorosi adottati per fronteggiare la pendemìa di Covid: le visite ai familiari ricoverati in ospedale. «All'articolo 4, lettera b del decreto appena varato dal governo con cui si norma l'uso del Green pass, è previsto per i parenti dei pazienti l'accesso alle sale d'attesa dei Pronto soccorso e ai reparti ospedalieri». Lo precisano fonti del ministero della Salute.

Green Pass per le visite ai parenti in ospedale

Oggi il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, e la presidente della Commissione Sanità a palazzo Madama, Annamaria Parente, hanno annunciano, in una nota, l'intenzione di scrivere una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza. I senatori affermando di essere «al fianco del presidente di Salvagente Italia, Mirko Damasco, che da giorni è in sciopero della fame per consentire ai famigliari di fare visita ai pazienti in ospedale», avevano lanciato un appello al titolare della Salute «affinché riveda subito le regole degli accessi ai reparti ospedalieri, magari tramite Green pass, per interrompere subito una modalità che aggiunge difficoltà ulteriori a chi già vive un momento di sofferenza».

Accesso con Green pass che - come chiarisce il ministero della Salute - è già previsto dal decreto.