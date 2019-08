Il gene che fa dormire di meno, scoperta «made in Naples»

È stato scoperto il gene che fa dormire meno, quello che permette di svegliarsi due ore prima. È tutta colpa della mutazione del gene Adrb1, che è stato identificato dagli studiosi dell'Università della California a San Francisco in una famiglia che d'abitudine dorme meno della media. Tra i ricercatori che hanno condotto questa analisi c'è anche un italiano: è Gaetano Coppola, ora al dipartimento di Neurologia dell'ateneo americano ma con un passato di studi alla Federico II di Napoli. Per arrivare a questa conclusione i neurologi hanno condotto una serie di esperimenti su topi portatori di una versione mutata del gene. È qui che hanno scoperto che questi animali dormivano in media 55 minuti in meno rispetto ai topi normali (mentre gli esseri umani con il gene mutato dormono, in media, due ore in meno). Ulteriori analisi hanno mostrato che il gene era espresso ad alti livelli nei ponti dorsali (una parte del tronco del cervello coinvolta in attività come la respirazione, i movimenti degli occhi e il sonno). Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che i neuroni Adrb1 normali in questa regione del corpo erano più attivi durante la veglia e durante il sonno Rem (quella nota per il movimento rapido degli occhi). I neuroni Adrb1 mutanti invece erano più attivi di quelli normali, probabilmente contribuendo al comportamento del sonno breve. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Neuron.

Giovedì 29 Agosto 2019, 17:04

