«Coronavirus, il picco resta lontano: diffusione in tutta Europa»

L'Italia ferma, in preda all'angoscia anche da disinformazione con una psicosi sfogata sul presunto untore di turno. L'Italia impaurita dal coronavirus, attaccata per ore alla tv per placare le sue ansie. Dalla palude delle false informazioni possono tirarci fuori solo gli esperti, i medici docenti e studiosi di malattie infettive. Che andamento sta avendo l'epidemia, che previsioni si possono fare sulla sua evoluzione? La parola agli esperti.



«In questa fase sono preoccupato, perché la diffusione dell'epidemia è in crescita e non siamo ancora arrivati al picco di contagi», dice il professore, presidente della Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit) e direttore all'Azienda ospedaliera universitaria di Ancona. Una fase ancora delicata, dunque, che non consente ancora di poter azzardare previsioni sull'evoluzione della diffusione del coronavirus.

Precisa poi il professore Matteo Bassetti, direttore di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova e presidente della società terapie antinfettive (Sita): «Siamo indubbiamente in una fase espansiva del virus. Potremmo definirla fase di onda alta, con numerosi casi rapidi di contagi successivi. Non siamo ancora arrivati all'onda lunga, in cui l'intensità dei contagi, anche se numerosi, si attenua. Siamo ancora lontani dal picco di contagiati, ma questa fase espansiva è adesso comune all'intera Europa». E aggiunge, a rafforzare la sua affermazione: «Ho sentito due colleghi dall'Olanda e dalla Germania, che mi hanno confermato le stesse preoccupazioni che abbiamo noi in Italia».

Non solo gli infettivologi, che si basano su dati clinici e analisi sulle caratteristiche del virus, ma neanche i matematici riescono a elaborare previsioni statistiche sicure sui numeri dei contagiati, dei morti e dei guariti in rapporto alla popolazione italiana. Lo conferma Nicola Fusco, docente di Analisi matematica all'Università di Napoli: «Non si notano, dai numeri, segnali di rallentamento dei contagi. Non si possono ancora fare proiezioni statistiche, anche se i numeri sembrano di alta mortalità in Italia rispetto agli altri Paesi europei. Non sono un clinico, ma chissà che questo elemento non sia in relazione con l'alta età media dalla popolazione in Italia. Un'ipotesi non scientifica, solo un'osservazione».

Resta la fase del picco di contagi il traguardo atteso per riuscire a fare una previsione certa sull'evoluzione del contagio. Lo conferma il professore Bassetti, che spiega: «Credo che dobbiamo aspettare almeno 2-3 settimane, per poter iniziare ad azzardare qualche previsione. Le osservazioni statistiche sui numeri si differenziano nelle diverse aree d'Italia, ma il problema scientifico è che oggi non si può che attendere intercettando, per elaborare ulteriori osservazioni cliniche, chi avverte problemi respiratori».

Sulle difficoltà a fare previsioni concorda il professore Tavio, che aggiunge: «Anche i modelli matematici non riescono a dare un grado di affidabilità statistica in una situazione in continua evoluzione ed espansione non geometrica. Bisognerà vedere cosa succederà con la piena attuazione dei provvedimenti drastici presi, anche se io credo che sia risolutivo il comportamento individuale nelle norme igieniche personali e sociali».

Ragionando solo sui numeri in continua modifica sull'evoluzione del virus, il professore di analisi matematica Fusco azzarda un tasso medio probabile di 2,4 contagi per persona già ammalata di coronavirus. E dice: «Finora siamo al 2, che significa che ogni persona riesce a infettarne il doppio. Bisogna vedere cosa succederà con la piena attuazione delle misure del governo. È chiaro che, senza alcuna pretesa statistica certa, ragionando sul rapporto tra popolazione, morti e guariti, l'Italia con il 4,25 per cento di percentuale di decessi stia peggio della Cina dove, invece, la percentuale è del 3-4 per cento. Ma, ripeto, non abbiamo ancora dati per poter elaborate previsioni e statistiche sicure dal punto di vista scientifico-matematico». C'è un termine che gli infettivologi usano per valutare lo stadio di pericolosità del virus: «virulenza». Spiega il professore Tavio: «Quando il coronavirus avrà perso la virulenza, come per la sars potremo fare previsioni sicure sull'affievolimento del contagio. I virus, e questo ancora di più, tendono a moltiplicarsi mimetizzandosi. Per questo, il loro obiettivo non è uccidere, ma creare le condizioni per moltiplicarsi. Per conoscere la virulenza, dobbiamo continuare a studiare gli intrecci e i rapporti tra i ceppi del virus, tracciandone i percorsi e gli adattamenti».

Sulla «virulenza» del virus e la sua importanza per le previsioni sull'evoluzione dei contagi, dice invece ancora il professore Bassetti: «Credo che le patologie da coronavirus siano la punta di un iceberg. Sappiamo che questo virus era presente in Italia almeno da gennaio, ma molte patologie e sintomi non erano diagnosticati ed erano inquadrati in maniera diversa. Il virus ha circolato, magari in maniera asintomatica, e l'infezione veniva diagnosticata in altro modo».

Si sente ripetere, quasi come un luogo comune, che con l'estate il coronavirus e l'epidemia potrebbero attenuarsi. Una convinzione che gli infettivologi smentiscono, correggendo questo credo diffuso. Afferma il professore Bassetti: «Se così fosse, il coronavirus non dovrebbe esserci in Arabia Saudita e invece non è così. Il caldo influisce in modo indiretto, perché si starà più all'aperto e quindi il rischio contagio si affievolisce. Il caldo diminuirà invece i casi di influenza pura e questo favorirà la diagnosi sul coronavirus».

Una tesi condivisa anche dal professore Tavio, che aggiunge: «Ho dubbi sull'effetto benefico del caldo. Il virus vive a 37 gradi. Non siamo di fronte alla classica epidemia influenzale. Lo stare più all'aria aperta e l'attenuarsi di patologie concorrenti può aiutare, certo, ma non a eliminare il virus».

