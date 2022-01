Indennità al personale del 118, polemica sull'emendamento respinto

«Negli ultimi due anni abbiamo chiesto tantissimo al personale del servizio emergenza-urgenza. Il loro lavoro è il primo spartiacque tra la vita e la morte, letteralmente. Un’ambulanza che arriva tardi, un’assistenza sbagliata, una chiamata persa fanno la differenza nell’esistenza di tutti. Il personale del 118 in pandemia è stato stritolato, in certe aree più che in altre». Ma, afferma Giuseppe Carbone, segretario generale Fials, «questi stessi professionisti oggi non solo sono stati dimenticati dalla Legge di bilancio 2022. L'emendamento Fials, presentato perché venissero inclusi nell’indennità prevista per i lavoratori del pronto soccorso con decorrenza da gennaio 2022, è stato respinto».

