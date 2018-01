L'epidemia di influenza in Italia ha appena superato il suo picco e ora inizia a diminuire il numero di casi. Nella terza settimana del 2018 il numero dei contagi è stato 794.000, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di 4.728.000 italiani messi a letto dal virus. L'incidenza si mantiene ancora ad un livello di «Alta intensità» ed è pari a 13,1 casi per mille assistiti, ma più basso di quanto registrato nella settimana precedente (14,5). Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) con il suo bollettino Influnet.

Giovedì 25 Gennaio 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 10:43

