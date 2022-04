Tre nuovi casi di peste suina africana accertati in Piemonte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. Le tre positività sono state riscontrate in provincia di Alessandria, a Fraconalto (seconda positività da quando è iniziata l'emergenza), Ovada (settima) e Prasco (prima). I casi positivi salgono così a 83, di cui 51 in Piemonte e 32 in Liguria.