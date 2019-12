Insufficienza venosa: via libera a nuovi parametri anatomici ed emodinamici per l’approccio alle tecniche chirurgiche. Si amplia, in pratica, la gamma di pazienti che possono accedere alle nuove metodiche interventistiche mini-invasive, grazie alla tecnica della safena esclusa, ideata dal dottor Maurizio Pagano, dirigente medico presso l’U.O.C. di Chirurgia generale ed oncologica dell’ospedale Andrea Tortora di Pagani. È quanto è emerso da uno studio osservazionale su 3.296 pazienti condotto dal dottor Pagano, i cui esiti sono stati illustrati durante i lavori del Congresso nazionale sulle patologie vascolari tenutosi nei giorni scorsi a Vietri sul mare contestualmente al primo meeting in Campania della Federazione flebologica italiana e promosso dalla Società italiana di FleboLinfologia (di cui Pagano e’ presidente).



«Per avere un quadro anatomico ed emodinamico più chiaro, e valutare poi la migliore e più corretta strategia chirurgica da adottare è indispensabile misurare il diametro safenico anche alla crosse, all’inguine, e soprattutto valutare la velocità del reflusso e la portata», sostiene Pagano. Tra i casi osservati, una paziente siciliana operata alla fine di novembre all’ospedale di Pagani con la tecnica della safena esclusa. La signora Salvina De Grandi, 55 anni, presentava una insufficienza venosa degli arti inferiori, con parametri anatomici ed emodinamici “avanzati” che in precedenza erano stati ritenuti inadatti per accedere alle tecniche di intervento mini-invasive. La paziente si era rivolta ai migliori centri di chirurgia vascolare della sua regione, ma nessun medico si era reso disponibile ad operarla con procedure mini-invasive, per i rischi connessi.



«Ero Esasperata - testimonia la signora De Grandi - Ho saputo da internet della tecnica della safena esclusa e ho deciso di trasferirmi in Campania per farmi operare dal dottor Maurizio Pagano, all’ospedale di Pagani. Sono stata fortunata e contenta di aver rappresentato un caso di buona sanita’ che è giusto vada riconosciuto».



La presenza della Federazione flebologica italiana ha rappresentato un’altra novità del Congresso, con gli interventi del presidente AFI (Associazione Flebologia italiana) Demetrio Guarnaccia, del presidente SIFCS (Società italiana di Flebologia clinica sperimentale) Massimo Danese e del dottor Alessandro Frullini, promotore di Scleroterapy, il primo meeting della neonata Federazione tenutosi a Pisa a settembre scorso. Di grande spessore scientifico i contributi del professor Corradino Campisi e della professoressa Marzia Salgarello, i due maggiori esperti a livello nazionale del linfedema oncologico. © RIPRODUZIONE RISERVATA