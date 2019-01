«Con il mio Alex salvi altri quattro bimbi, ora potrò portarlo a mangiare il gelato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 25 Gennaio 2019, 07:30

Alex sta bene. Uscirà questa mattina dall'ospedale Bambin Gesù di Roma dove era ricoverato da metà dicembre, trasferito dal Great Ormond Street di Londra per sottoporsi al trapianto di cellule staminali emopoietiche prelevate dal papà Paolo Montresor. Dimissioni posticipate di qualche ora solo perché il professor Franco Locatelli, direttore del dipartimento di Oncoematologia, Terapia Cellulare e Genica dell'ospedale pediatrico, «soddisfatto del percorso trapiantologico del bambino, che al momento è stato perfetto», ha concentrato l'attenzione mediatica di tutta Europa. Ora per il piccolo Alessandro Maria inizia una nuova pagina di vita, con conquiste quotidiane e controlli in day hospital per almeno sei mesi, in una casa come tutte le altre sebbene ancora tutelato dalle possibili infezioni e virus. Ma la prossima estate ci sarà finalmente il ritorno in ambienti aperti, dove potrà correre felice e potrà considerarsi fuori pericolo. «Abbiamo scalato l'Everest, ora iniziamo a scendere verso la valle» ammette Paolo Montresor usando una metafora da scalatore, senza dimenticare di ricordare i grandi miracoli di solidarietà che ha innescato Alex. Grazie alla campagna di tipizzazione dello scorso autunno per aiutare il piccolo, la Campania da fanalino di coda è ora prima nella banca dati dei donatori. Tutti giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno già permesso di aiutare quattro bambini che da mesi erano alla ricerca di un midollo compatibile.«Abbiamo scavallato la montagna più alta, è passata la fase più rischiosa perché il midollo funziona. Ora inizierà un periodo di sei mesi di assestamento e, solo dopo, la vita normale. Occorreranno ancora precauzioni per impedire infezioni, ma presto Alex vivrà lontano da medicine, monitor, ambienti asettici».