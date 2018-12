La denuncia dell'ex presidente del Consiglio superiore di Sanità: «La scienza non ha colori politici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 5 Dicembre 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 05-12-2018 13:10

Questione di (poco) feeling tra il governo del cambiamento e il datato anche quando si tratta di scienza. Dal Consiglio superiore di Sanità (licenziato dalla Grillo), al comitato di saggi di nomina del Miur incaricato di scegliere i presidenti degli enti di ricerca. Tutti via. Quattro componenti su cinque si sono dimessi per divergenze sul bando per la nomina del nuovo presidente dell'Agenzia spaziale italiana (verranno rimpiazzati, fanno sapere da viale Trastevere). Poco feeling in questo caso con il ministro Bussetti. I motivi? Nella bozza di stesura del bando si prevedeva come requisito sia la competenza scientifica che quella manageriale, entrambe e non una o l'altra. La querelle è finita sul tavolo dell'Avvocatura dello Stato che ha dato ragione al Miur. E i quattro saggi, Lamberto Maffei, Fabiola Giannotti, Aldo Sandulli e Lucia Votano si sono dimessi. Al Css le cose sono andate in maniera diversa. L'intero Consiglio è stato azzerato da un giorno all'altro con una mail. «Spazio al nuovo» ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo. E ancora: «Sceglieremo sulla base della meritocrazia e dei curriculum». «Ma il ministro Grillo - si chiede l'ex presidente del Consiglio superiore Roberta Siliquini - come pensa che sia stata scelta?»«Sulla base di un curriculum. Per la mia esperienza, mica stavo sotto i ponti».«Mai incontrata in sei mesi. Ho scritto ben tre lettera e non ho ricevuto alcuna risposta. E non sono stata convocata».«Solo dall'ex capo di Gabinetto. Ma mi sembra che qui siano tutti ex».