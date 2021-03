«Io mi vaccino perché...», la campagna del Governo con testimonial della cultura e dello sport come Vezzali e Totti

Prima una grande scritta: «Mi vaccino perché...« poi il volto di un campione. È il cuore della campagna di comunicazione che ha in mente il Governo. L'idea è coinvolgere campioni come Francesco Totti e Valentina Vezzali, ma anche personalità del mondo della cultura, del cinema, della musica e dell'informazione. Lo scrive “La Repubblica” sostenendo che l'obiettivo è «sfumare le angosce degli ultimi giorni e ammortizzare l'effetto nefasto della sospensione temporanea di Astrazeneca».

Sempre secondo il quotidiano, «nei prossimi giorni Palazzo Chigi cercherà di pianificare la campagna che ha in mente. Innanzitutto raccogliendo l'adesione formale dei big, tutti ad altissima popolarità. Poi coinvolgendo le principali testate radio-televisive del Paese, così come i quotidiani e i siti d'informazione». L'obiettivo è mobilitare, tra gli altri, Rai, Mediaset, La7, Sky e i giornali. Il quotidiano aggiunge che il premier Draghi «annuncerà nelle prossime ore - forse oggi in una conferenza stampa - l'intenzione di prenotare la sua dose».

