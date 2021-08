Israele, tasso di positività al 5%: il più alto da marzo. Terza dose Pfizer, finora 775 mila le vaccinazioni

Nuove giornate di preoccupazione per i responsabili israeliani alla lotta contro il Covid. Secondo i dati forniti dal ministero della sanità i nuovi contagi sono stati due giorni fa 6.083 con un tasso di positività del 5,02 per cento. Si tratta del tasso più elevato dal marzo scorso. Il numero dei malati gravi è salito adesso a 462, e di questi 75 sono in rianimazione. Due settimane fa i casi gravi erano 212, e di questi 37 erano in rianimazione. In rapido aumento anche i decessi: in totale 137, dal 1 agosto. Dall'inizio della pandemia sono morte in Israele 6.611 persone.

Variante Delta in Israele, terza dose non basta: nuove restrizioni, Green pass dai 3 anni di età in su

Prosegue intanto a ritmo elevato la somministrazione della terza dose di vaccino Pfizer, che da due giorni viene offerta anche agli Over 50 che siano stati vaccinati oltre cinque mesi fa. In meno di due settimane le inoculazioni sono state 775 mila. Secondo gli esperti israeliani - i primi al mondo a studiare sul campo questo sviluppo - la dose di richiamo dovrebbe essere particolarmente efficace nel prevenire forme gravi di Covid a chi fosse egualmente contagiato.