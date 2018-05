Istituti anticancro: nasce da Napoli la Fondazione Amore

Mercoledì 16 Maggio 2018, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 18:57

L'Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete A.M.O.Re. diventa Fondazione e alla Campania, la Puglia, la Basilicata si aggiunge la Calabria. Agli Irccs Pascale di Napoli, Giovanni Paolo II di Bari e al Crob di Rionero in Vulture si unisce l'Azienda Ospedaliera di Cosenza. La Fondazione sarà impegnata a promuovere iniziative congiunte di sperimentazione e innovazione gestionale, attività di formazione professionale e sviluppo di progetti di ricerca oncologica traslazionale in rete. Uno dei primi obiettivi della Fondazione è la costituzione della «Scuola Mediterranea di Chirurgia Oncologica» che si propone come rete formativa teorico-pratica delle nuove tecnologie e procedure chirurgiche avanzate, quale la robotica. Anche se il progetto più ambizioso è la nascita della Rete delle Reti oncologiche delle regioni meridionali per la condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici e la presa in carico di tutti i pazienti oncologici.Era lo scorso 29 novembre quando a Bari fu siglata la prima convenzione interregionale tra l'Istituto dei tumori di Napoli, l'Istituto dei tumori di Bari e il Crob di Rionero in Vulture, tracciando di fatto la rotta per un nuovo modello di sanità in grado di coniugare i canoni di buona amministrazione con i bisogni assistenziali in continua evoluzione. Una svolta, insomma, per la sanità del sud Italia, a cui oggi si aggiunge la Calabria. Ultima in ordine di tempo, ma non ultima, assicurano i direttori generali degli Irccs della Fondazione aperta ad ulteriori alleanze al fine di garantire assistenza e ricerca di alta qualità. Questo è l'obiettivo primario dell'Alleanza, oggi Fondazione.