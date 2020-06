Istituto Pascale, al via i corsi di formazione per i medici di famiglia

Formare gli oltre quattromila medici di famiglia della Campania per attivare rapidamente la presa in carico del paziente oncologico. Se il tumore si batte soprattutto sul tempo il Pascale sigla un accordo con la MMG ed entro la fine di giugno dà il via ai corsi di formazione. Corsi che saranno per ora ovviamente a distanza in virtù delle misure ancora in vigore per l’emergenza coronavirus. All'interno della piattaforma Roc (Rete oncologica regionale della Campania) per i pazienti di cui si ha notizia di diagnosi di cancro verrà attivato rapidamente il processo di presa in carico. Primo step, dunque, di questa mini rivoluzione destinata a cambiare il volto della sanità campana, la formazione dei medici di famiglia all'utilizzo della piattaforma. L’obiettivo è quello di formare tutti i medici di medicina generale regionali, ma non è escluso che la formazione possa essere allargata anche a medici di regioni confinanti visto che il Pascale è centro oncologico di riferimento.

Una volta terminata la formazione, ogni medico avrà credenziali personalizzate per accedere alla piattaforma e segnalare le informazioni relative al proprio paziente. Questo processo, se da un lato accelera la presa in carico del paziente da parte della rete oncologica, dall'altra consente ai medici di famiglia di mantenere la continuità terapeutica rispetto ad altre valutazioni.

«Di solito il paziente oncologico viene un po' perso nel rapporto fiduciario con il medico di base perché giustamente tende ad avere come unico riferimento l'oncologo - evidenzia Silvestro Scotti, segretario nazionale MMG e presidente dell'Ordine dei medici di Napoli - In questo modo invece il medico di base sarà costantemente informato sull'evoluzione del proprio paziente che di conseguenza si sentirà più sicuro nel rivolgersi anche al suo medico per avere supporto rispetto a fenomeni che possono non entrare nella dinamica della patologia oncologica. La piattaforma pertanto permetterà di semplificare il dialogo perché sarà come se si lavorasse a quattro mani su uno strumento unico».



«La piattaforma e il processo di formazione dei medici di famiglia sono un ulteriore tassello indispensabile per incrementare sempre di più la collaborazione tra ospedale e territorio – dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi - e si innesta in quella che è la nostra filosofia di azione per cui 1+1=3 perchè quando c'è sinergia il risultato finale è superiore alla somma dei fattori».

