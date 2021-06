Istituto tumori Pascale, video chirurgia a distanza da Napoli alle Filippine

Entrare in una sala operatoria a migliaia di chilometri di distanza, osservando l'intervento chirurgico come se si possedesse una lente di ingrandimento. È così che l'istituto tumori di Napoli Pascale ha «aperto» le sue telecamere sul resto del mondo. Dopo Singapore, la Russia, la Cina, l'altro giorno è toccato ai chirurghi urologi delle Filippine connettersi con il polo oncologico napoletano per assistere a un corso avanzato sulle disfunzioni erettili dopo un intervento radicale alla prostata. A chiedere questo corso all'Istituto dei tumori di Napoli, si legge in una nota, è stato il presidente della Società Nazionale di Urologia delle Filippine.

«Il nostro obiettivo è offrire formazione di qualità - dice Sisto Perdonà, direttore del dipartimento di urologia del Pascale - Attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie progettiamo eventi in grado di suscitare grande interesse tra i discenti: si va dalla costruzione di pazienti virtuali e a corsi di aggiornamento soprattutto con la robotica. Assistendo a distanza il lavoro dei medici possiamo continuare a formarli anche a distanza, offrendo utili consigli, laddove si presentassero delle difficoltà durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico». Un processo di internazionalizzazione quello del Pascale iniziato due anni prima della pandemia. «Il nostro obiettivo è di consentire l'osmosi e la condivisione dei saperi per migliorare i nostri livelli assistenziali. Siamo orgogliosi di essere considerati un riferimento mondiale per l'oncologia», sottolinea il direttore generale dell'Ircss partenopeo, Attilio Bianchi.