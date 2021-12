Germania: Italia zona ad alto rischio dal 1° gennaio: quarantena (a proprie spese) per chi entra

L'Italia è un paese ad alto rischio Covid per la Germania. Italia, ma anche Canada, Malta e San Marino figurano ora tra le aree considerate dalla Germania ad alto rischio - «rischio particolarmente elevato di infezione a causa di incidenze particolarmente elevate per la diffusione del Coronavirus», riporta il sito del ministero degli Esteri di Berlino - e classificate come tale dal primo gennaio.

Per chi entra in Germania da una zona ad alto rischio, se non completamente vaccinato o guarito è necessario osservare un periodo di quarantena a proprie spese per almeno dieci giorni dopo l'ingresso. La quarantena può essere interrotta non prima del quinto giorno dietro presentazione di un test negativo.

I bambini di età inferiore ai dodici anni dovranno osservare una quarantena di cinque giorni.

Austria valuta bonus 500 euro

L'Austria discute un premio di 500 euro, in forma di bonus spesa, per chi riceve la dose booster anti Covid. Si tratta di una proposta dei socialdemocratici e il governo di Oevp e Verdi si dice pronto a parlarne. Il cancelliere Karl Nehammer parla di un «segnale positivo». Secondo il ministero alla Salute, «è importante trasmettere il messaggio agli indecisi che il vaccino non protegge solo loro ma anche chi gli sta vicino». «Ogni contributo per aumentare il tasso di vaccinazione è utile», aggiunge il ministero. In Austria attualmente è vaccinato il 70,6% della popolazione. Il bonus potrebbe scattare il primo febbraio con l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale.

