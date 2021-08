Ivermectina, la cura fake dei no vax contro il Covid: boom avvelenamenti negli Stati Uniti. Fda: «Non siete mucche, smettetela»

È una delle cure più sponsorizzate negli Stati Uniti dal movimento no vax, ma sia Cdc che Fda hanno messo in guardia i cittadini sul suo utilizzo per curare il Covid. E i primi effetti negativi sono già evidenti. Negli Usa sono infatti quintuplicati negli ultimi mesi i casi di avvelenamento da ivermectina, un antiparassitario usato di solito sugli animali. Lo segnalano i Cdc, dopo che anche l'Fda aveva emesso un 'warning', secondo cui il boom nell'uso improprio deriva da teorie, molto condivise sui social anche in Italia, secondo cui il farmaco potrebbe avere un effetto contro il Covid se usato come terapia domiciliare.

Ivermectina, avvelenamenti e ricoveri dopo l'utilizzo

Uno studio recente, scrive il Cdc sul proprio sito, ha visto un aumento dell'uso dell'ivermectina di 28 volte nel mese di agosto rispetto ai livelli prepandemici. Di pari passo sono cresciute le segnalazioni di avvelenamento o di ricoveri per gli effetti collaterali del farmaco. «L'ivermectina al momento non è autorizzata o approvata dall'Fda per il trattamento del Covid-19 - ammonisce il Cdc -. Inoltre il National Institute of Health ha determinato che al momento non ci sono dati sufficienti per il trattamento del Covid-19».

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021

Fda: non siete cavalli, non siete mucche, smettetela

Ancora più netto il giudizio dell'Fda, che in un tweet di presentazione di una Faq dedicata al tema ha scritto «Non siete cavalli. Non siete mucche. Seriamente, a tutti. Smettetela». L'ivermectina fa parte di una serie di farmaci per cui non ci sono prove di efficacia contro il Covid, ma che vengono spesso citati da no vax e cospirazionisti come possibile terapia, oltretutto domiciliare, in contrapposizione ai vaccini, insieme ad altre molecole come la colchicina, un antireumatico, e la più 'famosa' clorochina, già bocciata dai test clinici in tutto il mondo.