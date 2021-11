Il dirigente Asl: «No-vax incomprensibili, come i napoletani che tifano Juventus»

Parole che stanno facendo discutere sui social. Nell'eterno dibattito lungo l'asse del tifo Napoli-Juventus. Intervenendo a Radio Crc, Ciro Verdoliva direttore dell'ASL di Napoli 1 ha fatto un paragone... sopra le righe. Parlando di contagi, il dirigente ha detto: «Ognuno di noi deve prepararsi ad una guerra contro il virus. Se ce ne freghiamo di ogni opportunità data dall’ azione farmacologica, siamo degli stolti. È incomprensibile la storia dei no-vax. È come quando a Napoli si tifa per la Juve». Verdoliva ha poi parlato della situazione contagi nelle scuole: «Rispetto ai contagi rilevati abbiamo convocato i docenti e gli alunni delle classi da tamponare, giovedì 546 studenti e qualche docente sono giunti in sede dove abbiamo il drive-in aperto. Proseguiremo su questa strada nell’attività di testing».

