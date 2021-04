Tampone fai da te, il kit da fare a casa sarà disponibile anche nei supermercati

Tampone fai da te, il kit da fare a casa arriva anche nei supermercati. Come riporta l'Adnkronos, Technomed - un fornitore di soluzioni e prodotti di tecnologia medica - ha infatti già distribuito il primo test rapido dell'antigene per l'autodiagnosi del Covid-19 al mondo certificato per l'uso in tutta l'UE. Il test per l'autodiagnosi del coronavirus BOSON è stato il primo prodotto ad essere debitamente testato e certificato dall'organismo notificato dell'UE TÜV SÜD Product Service GmbH. Ciò significa che questo test per l'autodiagnosi ha ottenuto la certificazione CE che conferma la qualità e l'affidabilità del prodotto.

Come funziona

Si tratta - come spiega il Corriere della Sera - di un kit antigenico che, seppur non avendo la stessa affidabilità di un test molecolare, potrà consentire di individuare le persone positive al Covid, anche in assenza di sintomi. Un test per l’autodiagnosi del coronavirus da effettuare in autonomia e direttamente a casa, tramite un tampone nella regione nasale e che, dopo 15 minuti, riesce anche a rilevare le eventuali mutazioni del virus conosciute.

Dove acquistarlo

Dovrebbe costare tra i 6 e gli 8 euro circa e potrà essere acquistato, a partire dalla prima settimana di maggio, nei supermercati, nei negozi e presso tutte quelle attività commerciali che decideranno di distribuirlo, essendo stato inserito nell’elenco dei dispositivi medici da parte del ministero della Salute, classificazione che ne consente la vendita ovunque.