«La bellezza al centro della cura», un format online sulla chiurgia estetica

« La bellezza al centro della cura » è questo il titolo del nuovo mini format informativo sulla chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva del professor Francesco D'Andrea presidente della SICPRE (Società Italiana Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica). I consigli, in piccole pillole informative, sono gratuiti e visionabili su tutti i social del prof Francesco D’Andrea. All’interno dei mini format, il noto chirurgo estetico dà informazioni su tutti i trattamenti e su quelli che sono anche i dati e le percentuali relativi ai principali interventi richiesti sia dagli uomini che dalle donne.



“Ho voluto creare queste pillole informative - dichiara il professor Francesco D’Andrea, presidente della SICPRE - per combattere anche l’abusivismo della professione che è il tema della campagna effettuata dalla società che presiedo nel 2020. È necessario un decreto legge che regolamenti la nostra professione. Ritengo fondamentale informare le persone interessate ad effettuare un trattamento estetico o atro affinché non si trovino nelle condizioni, anche per una questione economica, di rivolgersi a non specialisti del settore. Questo vale - conclude il prof. D’Andrea - soprattutto peri giovani che a volte per piccoli interventi rischiano di avere gravi danni permanenti che spesso anche noi specialisti non riusciamo a risolvere completamente » .“La bellezza al centro della cura” è presente già sui social ed è condotta dalla giornalista Cristiana Barone. © RIPRODUZIONE RISERVATA