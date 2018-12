Da Roma e Firenze, cinque primari scelgono Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 20 Dicembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque primari lasciano il loro posto a Roma e Firenze e vengono a lavorare al Cardarelli. Altri rientrano al Santobono. Alcuni da altre province approdano all'ospedale del mare. Non solo cervelli che restano, come Paolo Ascierto - che ha deciso di rinunciare al concorso vinto per il posto da primario all'Istituto tumori San Gallicano di Roma e di declinare altre allettanti offerte pervenute dall'Ieo di Milano - per continuare a fare grande la cura e la ricerca sul cancro in Campania. Ma anche cervelli che tornano, come Alessandra Picardi, ematologa, laureatasi a Napoli nel 1991, specializzata a Roma, esperta di trapianti di cellule staminali per la cura delle neoplasie del sangue. Vincitrice di concorso è dal giugno scorso a capo dell'unità operativa complessa di Ematologia con trapianto di Midollo osseo al Cardarelli. Napoletano è anche Matteo Della Monica che nel lontano 1982 frequentava come studente volontario il corso degli studi universitari del Servizio di Genetica medica del Cardarelli, allievo del professor Valerio Ventruto, diventato poi direttore di unità complessa del Meyer di Firenze e che ora torna a capo di quel servizio che ha frequentato nell'ospedale napoletano. Infine cervelli che arrivano, ma da altre regioni e città. Professionisti del Sud ma al lavoro da anni in altre realtà nazionali con incarichi di prestigio ma che ora scelgono di scommettere sulla sanità campana per approdare a Napoli a capo di servizi che li vedevano già affermati professionisti ma con l'entusiasmo dei neofiti.